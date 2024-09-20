Зеленский заявил о подготовке к встречам с Трампом и Харрис

Зеленский заявил о подготовке к встречам с Байденом, Трампом и Харрис в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке встреч с бывшим президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Камалой Харрис. Сообщение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал о планах представить свой план по урегулированию конфликта на Украине в ходе визита в США. Он заявил о запланированных встречах с Байденом и представителями Демократической и Республиканской партий, а также понадеялся на встречи с Трампом и Харрис.

«Теперь мы представим вполне конкретный план», — заявил политик.

Ранее Зеленский захотел поставить точку в конфликте с Россией в 2024 году. При этом он назвал свою «формулу мира» единственным способом урегулирования конфликта.