Путин высказался об СВО и призвал россиян не расслабляться

Президент России Владимир Путин высказался о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине и призвал россиян не расслабляться. С таким заявлением он выступил в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
На вопрос ведущей, связано ли продвижение России по всем фронтам СВО с изнурением ВСУ, Путин ответил словами «не стоит расслабляться, [потому что] "кто-то устал, кто-то там не так себя ведет"».
«Мы не должны обращать на это внимание», — заключил президент России, добавив, что российские военные должны вести СВО «с полной отдачей и не обращать внимание на рассуждения об усталости противника».
Путин также подчеркнул, что западные страны не перестают говорить о необходимости победить Россию, заключив, что «расслабляться пока рано».
Ранее российский президент выступал против краткосрочного перемирия с Украиной «на неделю, на две или на год», заявив о необходимости построения прочного мира.
Кроме того, Путин высказывался о желании нанести России стратегическое поражение, назвав это стремление незнанием истории.