Путин высказался об СВО и призвал россиян не расслабляться

Путин об СВО: не стоит пока расслабляться

Президент России Владимир Путин высказался о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине и призвал россиян не расслабляться. С таким заявлением он выступил в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

На вопрос ведущей, связано ли продвижение России по всем фронтам СВО с изнурением ВСУ, Путин ответил словами «не стоит расслабляться, [потому что] "кто-то устал, кто-то там не так себя ведет"».

«Мы не должны обращать на это внимание», — заключил президент России, добавив, что российские военные должны вести СВО «с полной отдачей и не обращать внимание на рассуждения об усталости противника».

Путин также подчеркнул, что западные страны не перестают говорить о необходимости победить Россию, заключив, что «расслабляться пока рано».

Ранее российский президент выступал против краткосрочного перемирия с Украиной «на неделю, на две или на год», заявив о необходимости построения прочного мира.

Кроме того, Путин высказывался о желании нанести России стратегическое поражение, назвав это стремление незнанием истории.