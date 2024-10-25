Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:43, 25 октября 2024Россия

Путин высказался об СВО и призвал россиян не расслабляться

Путин об СВО: не стоит пока расслабляться

Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин высказался о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине и призвал россиян не расслабляться. С таким заявлением он выступил в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

На вопрос ведущей, связано ли продвижение России по всем фронтам СВО с изнурением ВСУ, Путин ответил словами «не стоит расслабляться, [потому что] "кто-то устал, кто-то там не так себя ведет"».

«Мы не должны обращать на это внимание», — заключил президент России, добавив, что российские военные должны вести СВО «с полной отдачей и не обращать внимание на рассуждения об усталости противника».

Путин также подчеркнул, что западные страны не перестают говорить о необходимости победить Россию, заключив, что «расслабляться пока рано».

Ранее российский президент выступал против краткосрочного перемирия с Украиной «на неделю, на две или на год», заявив о необходимости построения прочного мира.

Кроме того, Путин высказывался о желании нанести России стратегическое поражение, назвав это стремление незнанием истории.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Главное, чтобы осколки далеко не летели». Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о северокорейских войсках

      Путин заявил о готовности искать компромиссы по Украине

      Путин призвал не обращать внимание на усталость Запада от Украины

      В Раде предложили уравнять пенсии по инвалидности прокуроров и граждан на фоне скандала

      Путин рассказал об отказах Киева от переговоров

      Два мирных жителя получили ранения при атаке ВСУ на российский регион

      В СК назвали число завершенных расследований и приговоров о наемничестве

      Мужчина расправился с коллегой из-за ее слишком длинных перерывов на работе

      В Госдуме высказались о судьбе старых автономеров после изменения ГОСТ

      В России заочно осудили грузинского наемника за участие в боях на стороне ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше