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17:54, 18 октября 2024Россия

Путин выступил против краткосрочного перемирия с Украиной

Путин выступил против перемирия с Украиной «на неделю, на две или на год»

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Президент России Владимир Путин выступил против краткосрочного перемирия с Украиной «на неделю, на две или на год», заявив о необходимости построения прочного мира, передает ТАСС.

«Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то эти процессы не должны быть связаны с перемирием на неделю, на две или на год для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом», — обозначил Путин.

Президент России призвал к созданию условий «долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающего равную безопасность для всех участников этого непростого процесса».

«Именно к этому мы и должны стремиться», — заключил Путин.

Ранее президент России заявлял, что определять сроки завершения конфликта на Украине контрпродуктивно. Он также обозначил обозначил два условия для переговоров с Киевом: отмена на Украине декрета о запрете переговоров с Россией, а также обсуждение конфликта на базе документов, которые были представлены в Стамбуле.

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      Елена Торубарова
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