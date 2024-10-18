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17:27, 18 октября 2024Россия

Путин поставил условие для обсуждений мирного урегулирования конфликта на Украине

Путин: РФ готова обсуждать мир с Украиной на базе стамбульских документов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия готова вести обсуждения о мирном урегулировании конфликта, однако только на базе документов, которые были представлены в Стамбуле. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Все призывают нас вести переговоры, а то, что украинская сторона запретила самой себе вести переговоры, на это что никто не обращает внимания? Это же просто смешно. Значит, но самое главное — база. База — это вот проект документа, выработанного в ходе стамбульского переговорного процесса», — сказал глава государства.

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Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.

По итогу переговоры оказались заморожены.

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      Никита Абрамов
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