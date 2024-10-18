Путин высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Определять сроки завершения конфликта на Украине контрпродуктивно, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
«Определять сроки завершения специальной военной операции (СВО) на Украине — сложная и контрпродуктивная вещь», — обозначил российский президент.
Путин заявил, что Россия стремится завершить конфликт миром как можно скорее, так как понимает, что он является «раздражителем» в мировых делах.
Ранее президент России обозначил два условия для переговоров с Киевом. По его словам, в первую очередь, Украине стоит для начала отменить декрет о запрете переговоров с Россией. Второе условие — обсуждение должно вестись на базе документов, которые были представлены в Стамбуле.