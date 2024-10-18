Путин высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Путин: определять сроки завершения конфликта на Украине контрпродуктивно

Определять сроки завершения конфликта на Украине контрпродуктивно, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Определять сроки завершения специальной военной операции (СВО) на Украине — сложная и контрпродуктивная вещь», — обозначил российский президент.

Путин заявил, что Россия стремится завершить конфликт миром как можно скорее, так как понимает, что он является «раздражителем» в мировых делах.

Ранее президент России обозначил два условия для переговоров с Киевом. По его словам, в первую очередь, Украине стоит для начала отменить декрет о запрете переговоров с Россией. Второе условие — обсуждение должно вестись на базе документов, которые были представлены в Стамбуле.