Путин назвал условие для переговоров с Киевом

Путин: Украине стоит отменить декрет о запрете переговоров с Россией

Президент России Владимир Путин назвал условие для переговоров с Украиной. По его словам, Киеву стоит для начала отменить декрет о запрете переговоров с Москвой, передает ТАСС.

«Повторю еще раз. Готовы вернуться [к переговорам]. Не мы прервали переговоры», — обозначил российский президент.

Как напомнил Путин, украинская сторона ранее заявляла, что дальше переговоры с Россией вести не будет, а кроме того, был издан декрет президента Украины, запрещающий подобные переговоры.

«Декрет-то действует. Пусть для начала отменит хотя бы этот декрет. Смешно даже говорить. Все призывают нас вести переговоры, а то, что украинская сторона запретила сама себе вести переговоры, на это что, никто не обращает внимания? Это же просто смешно», — сказал президент России.

Ранее Путин заявил, что Россия готова вести обсуждения о мирном урегулировании конфликта, однако только на базе документов, которые были представлены в Стамбуле.