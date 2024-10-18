Путин назвал условие для переговоров с Киевом

Президент России Владимир Путин назвал условие для переговоров с Украиной. По его словам, Киеву стоит для начала отменить декрет о запрете переговоров с Москвой, передает ТАСС.
«Повторю еще раз. Готовы вернуться [к переговорам]. Не мы прервали переговоры», — обозначил российский президент.
Как напомнил Путин, украинская сторона ранее заявляла, что дальше переговоры с Россией вести не будет, а кроме того, был издан декрет президента Украины, запрещающий подобные переговоры.
«Декрет-то действует. Пусть для начала отменит хотя бы этот декрет. Смешно даже говорить. Все призывают нас вести переговоры, а то, что украинская сторона запретила сама себе вести переговоры, на это что, никто не обращает внимания? Это же просто смешно», — сказал президент России.
Ранее Путин заявил, что Россия готова вести обсуждения о мирном урегулировании конфликта, однако только на базе документов, которые были представлены в Стамбуле.