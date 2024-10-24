Путин: стремление нанести РФ стратегическое поражение является незнанием истории

Стремление нанести России стратегическое поражение является незнанием истории. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру» с заключительного заседания саммита БРИКС.

«Сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России», — отметил Путин.

Высказывая свою позицию по вопросу, российский президент подчеркнул, что тот, кто, хочет нанести поражение России, также «не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность народа».

Ранее на встрече с Совбезом Путин порассуждал о современной политике и искажении истории, заключив, что история часто используется как средство достижения определенных политических целей в отношении России.