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11:17, 24 октября 2024Россия

Путин высказался о стремлении нанести России стратегическое поражение

Путин: стремление нанести РФ стратегическое поражение является незнанием истории

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Стремление нанести России стратегическое поражение является незнанием истории. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру» с заключительного заседания саммита БРИКС.

«Сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России», — отметил Путин.

Высказывая свою позицию по вопросу, российский президент подчеркнул, что тот, кто, хочет нанести поражение России, также «не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность народа».

Ранее на встрече с Совбезом Путин порассуждал о современной политике и искажении истории, заключив, что история часто используется как средство достижения определенных политических целей в отношении России.

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      Елена Торубарова
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