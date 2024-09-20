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15:00, 20 сентября 2024Россия

Путин порассуждал о современной политике и искажении истории

Путин обсудил с Совбезом искаженную трактовку истории

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Другие страны используют искаженную трактовку истории для достижения политических целей в отношении России. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с Совбезом, передает ТАСС.

Путин порассуждал о современной политике и искажении истории, заключив, что история часто используется как средство достижения определенных политических целей в отношении России.

«Делается это зачастую весьма недобросовестным способом. А это, конечно, уже касается сегодняшней текущей политики и отношения к этому со стороны официальных властей, нашей страны», — отметил российский президент во время дискуссии.

По мнению Путина, на сегодняшний день объективная трактовка истории касается не только научных кругов, но и властей, а также безопасности страны.

Ранее Путин обратился к Западу по поводу конфликта на Украине. Президент России заявил, что западные страны стремятся нанести России стратегическое поражение, что «означает конец тысячелетней истории российского государства».

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      Елена Торубарова
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