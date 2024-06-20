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20:14, 20 июня 2024Мир

Путин обратился к Западу по поводу Украины

Президент Путин счел большой ошибкой рассуждения о стратегическом поражении РФ

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Западные страны стремятся нанести России стратегическое поражение в конфликте на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Для России это означает прекращение ее государственности, вот что это означает. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно», — сказал Путин, отметив, что Запад в связи с планами нанести России поражение понизил порог применения ядерного оружия.

«Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» — добавил глава государства.

Путин также заявил, что в случае поставки Южной Кореей вооружений на Украину Москва примет меры, которые не понравятся Сеулу.

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      Виктория Кондратьева
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