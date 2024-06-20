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19:40, 20 июня 2024Мир

Путин пригрозил Южной Корее

Путин: Россия примет меры, если Южная Корея поставит оружие Украине

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Если Южная Корея примет решение о поставках вооружений Украине, то Москва примет меры, которые не понравятся Сеулу. Это заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий, на Украину, то это было бы очень большой ошибкой. Надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи», — сказал российский лидер.

Ранее газета The New York Times написала, что в США и Европейском союзе опасаются превращения КНДР в мощную ядерную державу из-за сотрудничества с Россией.

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      Виктория Кондратьева
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