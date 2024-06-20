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18:34, 20 июня 2024Мир

В США и Европе испугались превращения КНДР в мощную ядерную державу из-за России

NYT: в США и ЕС боятся, что Россия поможет КНДР стать мощной ядерной державой

Фото: China Stringer Network / Reuters

В США и Европейском союзе (ЕС) боятся, что сотрудничество Северной Кореи с Россией поможет стране стать мощной ядерной державой. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«В оценках разведки, циркулирующих в Вашингтоне и Европе, растет обеспокоенность тем, что северокорейский лидер теперь полон решимости преодолеть последнее большое технологическое препятствие на пути превращения своей страны в полноценную ядерную державу — способность достичь ядерным оружием любого американского города», — отмечает издание со ссылкой на чиновников.

19 июня президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время переговоров в Пхеньяне подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран-участниц договора.

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      Лина Пивоварова
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