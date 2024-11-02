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12:24, 2 ноября 2024Россия

Российские войска заняли еще один населенный пункт Харьковской области

Минобороны: армия России заняла Першотравневое в Харьковской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Марикян / РИА Новости

Российские войска заняли еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны.

Речь идет о селе Першотравневое, говорится в сводке военного ведомства о событиях минувших суток в зоне проведения спецоперации.

Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие Западной группировки Российской армии в зоне спецоперации.

Ранее Минобороны отчиталось об установлении контроля над Кругляковкой в Харьковской области. С успехом военнослужащих поздравил глава военного ведомства Андрей Белоусов.

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