Российские войска заняли еще один населенный пункт Харьковской области

Минобороны: армия России заняла Першотравневое в Харьковской области

Российские войска заняли еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны.

Речь идет о селе Першотравневое, говорится в сводке военного ведомства о событиях минувших суток в зоне проведения спецоперации.

Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие Западной группировки Российской армии в зоне спецоперации.

Ранее Минобороны отчиталось об установлении контроля над Кругляковкой в Харьковской области. С успехом военнослужащих поздравил глава военного ведомства Андрей Белоусов.