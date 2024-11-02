Российские войска заняли еще один населенный пункт Харьковской области

Российские войска заняли еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны.
Речь идет о селе Першотравневое, говорится в сводке военного ведомства о событиях минувших суток в зоне проведения спецоперации.
Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие Западной группировки Российской армии в зоне спецоперации.
Ранее Минобороны отчиталось об установлении контроля над Кругляковкой в Харьковской области. С успехом военнослужащих поздравил глава военного ведомства Андрей Белоусов.