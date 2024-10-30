МО РФ: российские войска взяли под контроль Кругляковку в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что речь идет о селе Кругляковка, расположенном в Купянском районе региона. В боях за населенный пункт принимали участие бойцы группировки войск «Запад». Потери украинских войск на этом направлении составили до 410 военнослужащих.

По информации оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины также потеряли несколько единиц военной техники: американское орудие М119, рактивную систему залпового огня «Верба», а также боевые бронированные машины и пикапы.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска приближаются к Купянску в Харьковской области. По его словам, в связи с приближением российских военнослужащих украинские власти покидают город. Он отметил, что России также удалось занять несколько выгодных позиций и улучшить контроль над несколькими важными участками на данном направлении.