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17:05, 29 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о приближении российских войск к Купянску

Ганчев: российские войска приближаются к Купянску в Харьковской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские войска приближаются к Купянску в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев, передает ТАСС.

По его словам, в связи с приближением российских военных украинские власти покидают город. Как отметил чиновник, российским войскам также удалось занять несколько выгодных позиций и улучшить контроль над несколькими важными участками на данном направлении.

«Наша армия продолжает настойчиво выдавливать противника с нашей земли. На купянском направлении нашим военнослужащим удалось занять несколько выгодных позиций, что позволило улучшить контроль над несколькими важными участками купянского фронта. Мы приближаемся к Купянску. Наш противник это видит отчетливо, поэтому местные оккупационные власти задерживаться в городе не собираются», — сказал он.

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что Украина проигрывает на поле боя и у России есть преимущество на фронте. По его мнению, причинами поражений Вооруженных сил Украины являются управленческие ошибки, а также недостаточное количество ресурсов.

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