В Раде заявили о преимуществе России на фронте

Депутат Рады Костенко: Украина проигрывает, у России преимущество на фронте

Украина проигрывает на поле боя, у России есть преимущество на фронте. Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко, передает УНИАН.

«Мы проигрываем на поле боя в плане того, что противник превосходит нас ресурсами и наступает. И у нас нет устойчивой обороны», — высказался политик.

Костенко прокомментировал продвижение Вооруженных сил России. По его мнению, причинами поражений Вооруженных сил Украины являются управленческие ошибки, а также недостаточное количество ресурсов. Депутат также отметил проблемы с качеством укреплений ВСУ.

Ранее генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил об обрушении фронта. По его словам, фронт на Донбассе начал рушиться из-за серьезного натиска ВС России, усталости личного состава ВСУ и нехватки резервов.