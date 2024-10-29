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14:23, 29 октября 2024Бывший СССР

В Раде заявили о преимуществе России на фронте

Депутат Рады Костенко: Украина проигрывает, у России преимущество на фронте

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Украина проигрывает на поле боя, у России есть преимущество на фронте. Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко, передает УНИАН.

«Мы проигрываем на поле боя в плане того, что противник превосходит нас ресурсами и наступает. И у нас нет устойчивой обороны», — высказался политик.

Костенко прокомментировал продвижение Вооруженных сил России. По его мнению, причинами поражений Вооруженных сил Украины являются управленческие ошибки, а также недостаточное количество ресурсов. Депутат также отметил проблемы с качеством укреплений ВСУ.

Ранее генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил об обрушении фронта. По его словам, фронт на Донбассе начал рушиться из-за серьезного натиска ВС России, усталости личного состава ВСУ и нехватки резервов.

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      Юрий Леонов
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