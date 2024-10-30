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12:27, 30 октября 2024Россия

Белоусов обратился к российским бойцам в Харьковской области

Белоусов поздравил солдат с занятием Кругляковки в Харьковской области
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к бойцам 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии. Об этом в среду, 30 октября, сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

Министр поздравил военнослужащих с занятием населенного пункта Кругляковка в Харьковской области, об установлении контроля над которым Минобороны сообщило 30 октября.

Белоусов сравнил российских бойцов с солдатами Великой Отечественной войны, которые освобождали Донбасс. «Мы всегда будем помнить подвиги воинов-гвардейцев, проливших кровь за нашу Родину», — подчеркнул он.

Ранее глава Минобороны поздравил военнослужащих с занятием населенного пункта Цукурино в Донецкой народной республики. Он отметил мужество солдат, проявляемое ими на самых сложных направлениях в зоне проведения спецоперации.

ЖЗЛ
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