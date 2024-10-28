Белоусов обратился к российским военным

Белоусов поздравил 114-ю мотострелковую бригаду с контролем над Цукурино в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады с контролем над населенным пунктом Цукурино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

«В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле», — приводятся в телеграмме слова Белоусова.

Министр добавил, что военнослужащие бригады уверенно продвигаются на красноармейском направлении. В результате их активных действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли существенные потери. Белоусов выразил надежду, что российские военные продолжат с честью служить стране и обеспечивать ее безопасность.

О том, что Цукурино перешло под контроль России, Минобороны России сообщило 28 октября.

В октябре президент России Владимир Путин заявлял, что армия России ведет наступление на всех направлениях СВО. В зависимости от участка линии фронта Вооруженные силы России наступают «где-то больше, где-то меньше», рассказывал глава государства.