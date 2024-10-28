Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 28 октября 2024Россия

Белоусов обратился к российским военным

Белоусов поздравил 114-ю мотострелковую бригаду с контролем над Цукурино в ДНР

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады с контролем над населенным пунктом Цукурино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

«В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле», — приводятся в телеграмме слова Белоусова.

Министр добавил, что военнослужащие бригады уверенно продвигаются на красноармейском направлении. В результате их активных действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли существенные потери. Белоусов выразил надежду, что российские военные продолжат с честью служить стране и обеспечивать ее безопасность.

О том, что Цукурино перешло под контроль России, Минобороны России сообщило 28 октября.

В октябре президент России Владимир Путин заявлял, что армия России ведет наступление на всех направлениях СВО. В зависимости от участка линии фронта Вооруженные силы России наступают «где-то больше, где-то меньше», рассказывал глава государства.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали об особенной просьбе Гутерриша по встрече с Путиным

      ЕС назвал условием для кредитов Киеву сотрудничество с украинским ВПК

      Образ Ксении Собчак в галстуке из волос оценили в сети словом «дикость»

      Агрессивный россиянин попытался пройти в метро и попал на видео

      Российские полицейские заинтересовались сотнями бесхозных бутылок алкоголя

      Летевший в Катар самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом месте

      В Минобороны раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Курской области за сутки

      В Госдуме назвали «ритуальным заклинанием» условие Украины для начала переговоров

      Мужчина принес на работу контейнер с домашней едой и отравил 46 коллег

      В США раскрыли возможные детали плана Трампа по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше