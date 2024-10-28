Российские войска взяли под контроль населенный пункт под Донецком

Минобороны России заявило о взятии под контроль поселка Цукурино в ДНР

Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль поселок Цукурино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили журналистам в Минобороны в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

В ведомстве добавили, что российские военные также нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишневое (ДНР). Кроме того, отражены 11 контратак украинских штурмовиков.

По данным Минобороны, всего за минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Центр» более 520 человек, две бронемашины, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20, две гаубицы Д-30, а также израильский тактический радиолокационный комплекс ieMHR.

Ранее ведомство отчиталось, что за неделю с 19 по 25 октября Российская армия взяла под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО: бойцы группировки войск «Запад» заняли населенный пункт Новосадовое, «Южной» группировки — Зоряное и Серебрянку, группировки «Центр» — Николаевку. Все они расположены на территории ДНР.