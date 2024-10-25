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11:42, 25 октября 2024Россия

Путин высказался о наступлении армии России

Президент Путин: армия России наступает на всех направлениях СВО

Фото: Сергей Бобылёв / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Армия России ведет наступление на всех направлениях специальной военной операции (СВО). Так о действиях российских войск в интервью Ольге Скабеевой высказался президент Владимир Путин, видео беседы опубликовано в Telegram-канале журналистки.

Как заявил российский лидер, в зависимости от участка линии фронта Вооруженные силы России наступают «где-то больше, где-то меньше». «Скажем, на херсонском направлении, там поменьше, линия стабильна, хотя и там есть определенные подвижки», — заявил глава государства.

Все подвижки происходят в пользу российской армии

Владимир Путин

Отдельно президент отметил эффективность действий центральной, южной и восточной группировок войск — по словам Путина, по всем направлениям они действуют уверенно. «Ребята очень хорошо воюют. Практика приходит, умение пользоваться современной техникой», — подытожил политик.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин сожалеет из-за потерь на специальной военной операции на Украине, но уверен, что он прав.

ЖЗЛ
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