В Минобороны подтвердили сообщения о занятии считающегося стратегическим поселка в ДНР

МО РФ: ВС России взяли под контроль поселок Кураховка в ДНР

Вооруженные силы России (ВС) взяли под контроль поселок Кураховка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в российском Минобороны и тем самым подтвердили появившиеся ранее сообщения военкоров о занятии населенного пункта.

По заявлению оборонного ведомства, в боях за населенный пункт участвовали военнослужащие группы войск «Центр». Отмечается, что за минувшие сутки на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 535 бойцов, а также несколько единиц различной военной техники — от реактивной системы залпового огня «Град» до самоходной артустановки «Гвоздика».

О водружении российского флага над Кураховкой стало известно 31 октября из публикации канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Как сообщали авторы публикации, поселок считается стратегически важным для этого направления.

Кроме того, в субботу, 2 ноября, Минобороны отчиталось о переходе села Першотравневое в Харьковской области под российский контроль. Оно находится в зоне ответственности группировки «Запад».