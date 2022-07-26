Лондон ввел санкции против британского блогера за освещение ситуации в Донбассе
Лондон ввел санкции против британского журналиста и видеоблогера Грэма Филлипса за освещение ситуации в Донбассе. Об этом стало известно из документа, опубликованного на официальном сайте правительства Великобритании.
В документе утверждается, что Филлипс создавал и публиковал в открытом доступе медиаконтент, который поддерживает и пропагандирует действия и политику, дестабилизирующие Украину и угрожающие ее территориальной целостности, суверенитету или независимости.
Отмечается, что счета видеоблогера в британских банках будут заморожены.
Ранее 26 июля сообщалось, что Лондон включил в санкционный список 38 руководителей российских регионов. В частности, под рестрикции попали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, глава Калужской области Владислав Шапша и руководитель Воронежской области Александр Гусев.
Грэм Филлипс — британский журналист и блогер, с 2014 года освещающий события в Донбассе. Был внештатным сотрудником телеканала RT. Также сотрудничал с российским телеканалом «Звезда».