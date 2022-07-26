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Лондон ввел санкции против британского блогера за освещение ситуации в Донбассе

Великобритания ввела санкции против видеоблогера Филлипса за освещение ситуации в Донбассе

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

Лондон ввел санкции против британского журналиста и видеоблогера Грэма Филлипса за освещение ситуации в Донбассе. Об этом стало известно из документа, опубликованного на официальном сайте правительства Великобритании.

В документе утверждается, что Филлипс создавал и публиковал в открытом доступе медиаконтент, который поддерживает и пропагандирует действия и политику, дестабилизирующие Украину и угрожающие ее территориальной целостности, суверенитету или независимости.

Отмечается, что счета видеоблогера в британских банках будут заморожены.

Ранее 26 июля сообщалось, что Лондон включил в санкционный список 38 руководителей российских регионов. В частности, под рестрикции попали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, глава Калужской области Владислав Шапша и руководитель Воронежской области Александр Гусев.

Грэм Филлипс — британский журналист и блогер, с 2014 года освещающий события в Донбассе. Был внештатным сотрудником телеканала RT. Также сотрудничал с российским телеканалом «Звезда».

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Евгения Наумова
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