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Великобритания внесла 42 пункта в список антироссийских санкций

Британия расширила список санкций против России на 42 пункта и внесла туда глав регионов

Фото: Yann Tessier / Reuters

Великобритания расширила список санкций против России на 42 пункта: теперь туда внесены главы российских регионов, пишет Reuters.

Под рестрикции в том числе попали 38 руководителей российских регионов, например, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, Калужской области Владислав Шапша, Воронежской области Александр Гусев, Липецкой области Игорь Артамонов, глава республики Якутия Айсен Николаев.

Список в том числе пополнили главы республики Башкортостан, Чувашской республики, республики Коми, Ямало-ненецкого автономного округа, главы Красноярского, Ставропольского, Алтайского краев, а также Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Самарской, Новосибирской, Саратовской, Владимирской, Оренбургской, Волгоградской, Ленинградской, Тамбовской, Амурской областей.

Кроме того, в санкционном списке оказался министр юстиции России Константин Чуйченко, а также Сарвар и Санжар Исмаиловы: правительство Британии считает их племянниками бизнесмена Алишера Усманова.

Санкции подразумевают запрет на поездки россиян в Британию и замораживание их активов.

Елизавета Наумова
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