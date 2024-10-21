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22:20, 21 октября 2024Силовые структуры

Британский журналист Филлипс получил временное убежище в России

Представитель МВД Волк: британский журналист Филлипс получил убежище в России
Грэм Филлипс

Грэм Филлипс. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Британский журналист Грэм Филлипс, с 2014 года освещающий события в Донбассе, получил временное убежище на территории России. Об этом написала представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Волк уточнила, что свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России Филлипсу выдали в миграционном подразделении ОМВД «Октябрьский» Луганской народной республики (ЛНР).

«Теперь у Грэма Филлипса, который называет себя "британским русским человеком", появилось еще больше возможностей для профессиональной реализации», — заключила она.

Ранее сообщалось о введении санкций против Филлипса за освещение ситуации в Донбассе. Медиаконтент, публикуемый журналистом, Британия сочла поддерживающим и пропагандирующим действия и политику, которые дестабилизируют Украину и угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости.

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      Марина Совина
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