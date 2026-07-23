Омбудсмен рассказала о поисках пропавших без вести российских бойцов

Лантратова: Россия до последнего ищет пропавших без вести бойцов

Поиск бойцов, пропавших без вести, идет до последнего, заявила в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, иногда приходят матери пропавших без вести бойцов, которые не получали никакой информации о них более года. «Семья получает все выплаты, как за пропавшего без вести, как за погибшего. А потом нам удается найти этого человека. И это счастье, это радость», — уточнила омбудсмен.

Как указала Лантратова, она часто приводит подобные ситуации как пример того, что нельзя отчаиваться. Она добавила, что пропавший может находиться в госпитале или в плену на Украине.

Ранее Лантратова рассказала, что мать многодетного участника СВО добилась его возвращения с фронта.