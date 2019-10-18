Невесту сравнили со стриптизершей из-за странного свадебного наряда

Невесту сравнили со стриптизершей из-за свадебного наряда. На пост в закрытом Facebook-сообществе That’s It, I’m Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») обратили внимание в The Sun.

Фотографии анонимной невесты в странном платье опубликовала одна из гостей свадьбы. «Она выглядит красиво, но это платье...», — подписала она снимок. Костюм невесты состоял из кроп-топа, длинной юбки и нарукавников.

Участники группы раскритиковали невесту за ее внешний вид. «Когда брачная ночь — единственное, что у тебя на уме», — написал один из подписчиков. «Бритни Спирс позвонила и просит вернуть ее платье 2002 года», — поиронизировал другой. «Мне не терпится узнать, что, черт возьми, за татуировка», — обратил внимание на рисунок на животе девушки третий.

В сентябре 2019 года покупатели обругали свадебный наряд, появившийся на сайте британского онлайн-ретейлера Asos, за сходство с ночным бельем. Речь идет о костюме, состоящем из соединенных брюк и топа. Он изготовлен из полностью прозрачной белой ткани и украшен кружевом на животе и груди.

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