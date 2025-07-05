Израиль поймали на сокрытии попаданий Ирана по военным объектам

Daily Telegraph: Израиль скрыл информацию о попадании по пяти военным объектам

Израиль скрыл информацию о попадании Ираном по пяти военным объектам. Страну поймали на сокрытии информации журналисты The Daily Telegraph, проверившие спутниковые данные от сотрудников Университета штата Орегон.

Как отмечает издание, шесть иранских ракет поразили пять объектов на севере, юге и в центральной части Израиля, в том числе центр сбора разведданных и логистическую базу. Всего же Тегеран ударил по более чем 40 объектам инфраструктуры страны.

В ЦАХАЛ не стали комментировать сообщения о попаданиях в военные базы, но заявили, что все подразделения продолжали функционировать на протяжении всей операции.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, а в течение 24 часов Исламская Республика провела ответную атаку. Спустя девять дней после эскалации конфликта американские вооруженные силы атаковали три ядерных объекта Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь, перемирие началось с 24 июня.

В Турции указали на неожиданные потери Израиля в конфликте с Ираном. По словам турецкого полковника в отставке Ихсана Сефа, Тель-Авив хотел уничтожить ядерный потенциал Ирана и решимость народа страны к борьбе, а также сменить режим и создать новое правительство. Однако он не достиг своих целей в конфликте и столкнулся с огромным неожиданным ущербом.