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14:56, 29 июня 2025Мир

В Турции указали на неожиданные потери Израиля в конфликте с Ираном

Полковник Сефа: Израиль не достиг своих целей в конфликте с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Florion Goga / Reuters

Израиль не достиг своих целей в конфликте с Ираном, вместо этого он понес неожиданные потери. С таким заявлением выступил отставной полковник ВВС Турции и бывший военный атташе Ихсан Сефа, передает РИА Новости.

«Иран остался таким же, каким был 12 дней назад. Более того, он стал еще более престижным среди стран региона», — отметил он.

По словам полковника, Израиль хотел уничтожить ядерный потенциал Ирана и решимость народа страны к борьбе, сменить режим и создать новое правительство. Кроме того, израильская сторона планировала нанести огромный ущерб Ирану, предотвратив его превращение в угрозу для израильтян.

По оценке эксперта, достичь этого не удалось, а Израиль столкнулся с огромными материальными потерями и неожиданным ущербом.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Удары были нанесены по ядерным объектам, военным базам и командному составу страны. Уже 24 июня между странами начал действовать режим прекращения огня.

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