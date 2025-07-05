Mash: Российского адвоката талибов Молохова хотят лишить статуса

Российского адвоката движения талибов Александра Молохова хотят лишить статуса, поскольку он защищал его интересы, когда оно еще было признано террористической организацией. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что еще в ходе подготовительной части судебного процесса он предъявил ордер на защиту интересов «Талибана». Судья Олег Нефедов уточнил у Александра Молохова, с кем у него заключено адвокатское соглашение, однако тот ушел от ответа.

Тогда суд уточнил в МИД России планы талибов отправить в суд своего представителя, из ведомства пришел отрицательный ответ, после чего судья удалил Молохова из процесса и направил заявление в Минюст.

В конце июня Минюст направил в адвокатскую палату претензию с требованием лишить Молохова лицензии из-за его работы с признанными террористами талибами. Адвокат планирует подать ответную жалобу на Нефедова в квалификационную коллегию судей.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, что президент Владимир Путин принял решение признать Исламский эмират Афганистан по предложению главы МИД РФ Сергея Лаврова для налаживания партнерства. Дипломат подчеркнул, что решение демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном.

