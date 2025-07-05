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12:40, 5 июля 2025Россия

Назван способ снизить нагрузку на больницы и усилить безопасность в России

Депутат Леонов: Возрождение вытрезвителей снизит нагрузку на больницы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Возрождение вытрезвителей в России помогло бы снизить нагрузку на больницы. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, это бы также усилило безопасность на улицах и позволило бы оперативно реагировать на пьяных граждан на улице.

Депутат напомнил, что пока людей в состоянии алкогольного опьянения доставляют в приемные отделения медучреждений, хотя они в медпомощи как таковой не нуждаются. «Врачи вынуждены заниматься нетрезвыми пациентами вместо того, чтобы уделять внимание тем людям, которым действительно нужна медицинская помощь», — сказал Леонов.

В вытрезвителях бы сотрудники контролировали поведение пациентов, обеспечивали порядок, спасали людей от замерзания.

Вытрезвители на базе МВД ликвидировали в 2011 году. Спустя девять лет в России приняли закон, который позволяет регионам создавать медицинские вытрезвители на базе государственно-частного партнерства. Однако на начало 2024 года в стране насчитывалось 60 вытрезвителей — они приходятся на 26 из 89 регионов России.

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