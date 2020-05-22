Опубликовано новое домашнее фото Эмили Ратаковски в бикини на самоизоляции

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски опубликовала новое откровенное фото, на котором запечатлена с питомцем. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте в четверг, 21 мая.

На домашнем снимке 28-летняя супермодель лежит в постели и фотографирует себя в зеркало на камеру смартфона. Она одета в черно-белый купальник собственного бренда Inamorata Woman. Рядом с Ратаковски на кровати сидит ее пес Коломбо.

Поклонники обрадовались новой публикации в аккаунте знаменитости и похвалили ее внешний вид в комментариях. «Очень красивая! Самоизоляция пошла тебе на пользу», «Ты мой кумир. Надеюсь, ты не скучаешь в эти непростые дни», «Эмили — само совершенство», «Обожаю твоего пса, выкладывай ваши совместные фото чаще», — писали они под постом, который через полчаса после публикации набрал 600 тысяч лайков.

Ранее в мае Ратаковски снялась в рекламной кампании собственного бренда нижнего белья в откровенном наряде. На размещенных кадрах модель запечатлена с мужем, продюсером и бизнесменом Себастьяном Беар-Макклардом. Пара попозировала в костюмах с одинаковым принтом, при этом Ратаковски сфотографировали в расстегнутой рубашке на голое тело.

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