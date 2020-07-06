Ученые показали внешность человека через 25 лет удаленной работы

Специалисты платформы по поиску работы DirectlyApply показали, как будет выглядеть человек, который 25 лет работает из дома. Фотографии появились на сайте DirectlyApply.

Отмечается, что макет женщины, которая запечатлена в черной футболке и пижамных брюках с принтом в виде сердец, назвали Сьюзен (Susan). На ее примере ученые продемонстрировали, как изменится внешность человека, который перестанет регулярно ходить на работу.

Так, например, из-за малоподвижного образа жизни у Сьюзен лишний вес, опухшие ноги и широкая шея со вторым подбородком. Помимо этого, она много печатает на компьютере, поэтому у нее болят суставы и возможно появление наростов. Эксперты добавляют, что у удаленных работников больше морщин, чем у тех, кто посещает офис.

По словам специалистов, «удаленка» также приводит к перееданию, в связи с чем макет создали с выпирающим животом и покатыми плечами. Кроме того, из-за постоянного нахождения за компьютером и отсутствия прогулок у Сьюзен бледная кожа и красные глаза, а также синяки под ними. По той же причине у нее выпадают волосы.

Вдобавок эксперты подчеркивают, что на удаленной работе человек меньше общается с окружающими. Они считают, что это может привести к психологическим проблемам.

В июне британский пластический хирург рассказала об увеличении спроса на операции по уменьшению второго подбородка после карантина, который вводился из-за вспышки коронавируса. Люси Глэнси (Lucy Glancey) объяснила, что во время видеозвонков ее пациенты рассматривали свою внешность, заметили недостатки и после изоляции решили воспользоваться процедурой по подтяжке лица.

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