Россиянки разлюбили большой размер груди и кукольную внешность

В России с начала 1990-х изменились представления о красоте и появились новые тренды в пластических операциях. Об этом в эфире радиостанции Sputnik рассказал звездный пластический хирург Гайк Бабаян.

По его словам, в настоящее время пациентки отдают предпочтение естественности и натуральности. «Мода на седьмой размер груди, на все большие размеры груди, губ, на кукольные формы лица изжила себя. Все поняли, что, в частности, большая грудь — это неэстетично и некрасиво», — рассказал специалист. Так, чаще всего россиянки просят хирургов сделать грудь второго и третьего размера.

При этом хирург подчеркнул, что современные технологии позволяют увеличить грудь практически незаметно. «Непрофессиональный человек вообще ничего не заметит даже на ощупь. Импланты не мешают и кормлению грудью. Просто сделал и забыл. Главное — каждый год, а с возрастом два раза в год надо ходить на УЗИ», — объяснил он.

Бабаян добавил, что к началу нового десятилетия многие звезды начали избавляться от полимерных гелей, которые вводили для объема в губы и скулы, так как в результате черты лица получались деформированными. В современную эпоху хирурги могут увеличить губы так, что они будут выглядеть естественно, заверил он.

Самой популярной пластической операцией в стране остается ринопластика (коррекция формы носа). Также высок спрос на липосакцию — удаление жировых отложений. Отмечается, что это хирургическое вмешательство стало особенно востребованнымпосле самоизоляции, когда у многих людей появился избыточный вес.

Ранее пластический хирург Дмитрий Эленшлегер рассказал, что после снятия режима самоизоляции россияне массово обратились за пластическими операциями. Россиянки чаще всего задумываются о новой груди и ягодицах, некоторые получают такие операции в подарок от своих партнеров. У мужчин сейчас пользуется популярностью операции по коррекции формы носа и ушей.

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