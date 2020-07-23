Врач оценил заявления о влиянии коронавируса на облысение

Врач-терапевт высшей категории Елена Карякина оценила заявления о влиянии коронавируса на выпадение волос в беседе с телеканалом «Звезда».

Специалист назвала жалобы переболевших COVID-19 на облысение домыслами. Она отметила, коронавирус никак не влияет на внешний вид человека.

По словам Карякиной, изменения во внешности возможны только том случае, если пациенты страдали другими заболеваниями до заражения. «Хронические заболевания на фоне коронавируса могут обостриться и привести в какой-то степени к ухудшению состояния здоровья пациента, в том числе к каким-то внешним изменениям», — пояснила врач.

Ранее издания The Sun сообщало, что пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, пожаловались на облысение. Так, по словам 30-летней Грэйс Дадли, заразившейся COVID-19 в марте, она потеряла больше половины своих волос. По этой причине ей скорее всего придется носить парик всю жизнь. Аналогичной историей в Twitter также поделилась пользователь @heyyrosie. «Побочный эффект, с которым я столкнулась после коронавируса, — сильное выпадение волос. Это одна из самых ужасных вещей за всю мою жизнь», — пожаловалась девушка.