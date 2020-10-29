В России заразились коронавирусом рекордные 17,7 тысячи человек

За сутки в России выявлено 17,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, это новый рекорд. Общее число инфицированных с начала пандемии выросло до 1 581 693, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего инфицированных за день появилось в Москве (4906), Санкт-Петербурге (758), Подмосковье (514) Самые низкие показатели по дневной заболеваемости зафиксированы на Чукотке — шесть случаев.

За день скончались 366 пациентов, поправились 2 611. Всего в ходе пандемии в стране умер 27 301 зараженный, выздоровел 368 351.

Ранее главный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов спрогнозировал окончание роста заболеваемости COVID-19. По его мнению, второй подъем будет продолжительнее первого из-за своей масштабности и продлится до четырех недель.

Ученый также сравнил коронавирусную инфекцию и испанку, эпидемия которой длилась с 1918-го по 1920 год. Он отметил, что у заболеваний есть общие черты, но эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у гриппа.