Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В ВОЗ напомнили об основных отличиях коронавируса от гриппа
Компания друзей обманом обошла правила самоизоляции ради пива и была обругана
В России раскрыли повышающий эффективность на 30 процентов компонент вакцины
Таксист принял виагру и умер во время ежемесячной оргии
В России захотели разрешить подросткам водить автомобиль
Россия пообещала «нелицеприятный разговор» о Навальном в ООН
США пообещали Китаю очередные санкции из-за Гонконга
51-летняя модель снялась в боди для рекламы линии одежды в стиле 90-х
В российском городе умер привязанный к койке пациент
Новости партнеров

Россиянам раскрыли правила профилактики COVID-19 дома

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев раскрыл россиянам в беседе с ТАСС правила профилактики коронавирусной инфекции в квартире.

По словам специалиста, проветривание дома нужно проводить два-три раза в день и чаще, если позволяют погодные условия. Рабочие помещения нужно проветривать один раз в час или в два, по возможности — в сквозном режиме и в отсутствие людей. Также необходимо открывать окна всякий раз после визита посетителей.

По словам Лебедева, это является одной из самых простых, но при этом важнейших мер профилактики коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ. При проветривании из воздуха в замкнутом помещении удаляются инфекционные агенты, что значительно снижает риск заражения.

Ранее руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что вероятность принести COVID-19 домой достаточно высокая, поэтому убирать квартиру нужно каждый день. Она отметила, что, даже если дома никто не болеет, нужно как можно чаще использовать дезинфицирующие средства при уборке.

В России за последние сутки выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число случаев коронавируса в России с начала пандемии составило 1 836 960. Большинство заразившихся (1 369 357) выздоровели, еще 31 593 человека скончались.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России выявили 19,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
В Роспотребнадзоре оценили риск принести COVID-19 с улицы домой
Врачи назвали влияющие на вероятность заразиться коронавирусом факторы