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Кремль отреагировал на призыв присоединить Донбасс к России

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке дня не стоит, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 29 января.

Так Песков отреагировал на слова главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке призвала присоединить эти территории к России.

«Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации», — сказал Песков.

В ходе форума о будущем Донбасса с Россией заявили также главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Последний назвал главной задачей возвращение региона «в российское политическое, экономическое и культурное пространство».

В декабре прошлого года Пушилин заявил о разработке доктрины «Русский Донбасс». По его словам, идеологическое устройство республики должно отражать исторические связи региона с РФ.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти в стране.

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