Российские политики ответили на слова Украины о ненужности Донбасса

Российские политики ответили на слова министра временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, который назвал Донбасс ненужным Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Так, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что в Киеве не могут понять, что многие украинцы не смирились с событиями 2014 года в стране, а также с политикой бывшего президента Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Как считает политик, Киев не слышит жителей Донбасса, не считает их за людей и придумывает законы, по которым будут репрессировать их. Сенатор подчеркнул, что только прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском могут решить конфликт.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина отметила, что своим высказыванием украинский министр пытается запугать и деморализовать жителей Донбасса. Она также подчеркнула, что Россия делает все возможное, чтобы помочь людям, оказавшимся жертвами военного и экономического геноцида.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что украинские власти открыто говорят о том, что готовы только силовым путем установить свои правила на юго-востоке Украины. Он заключил, что Киев находится полностью под внешним управлением и выполняет инструкции, полученные от Госдепа.

Ранее Резников заявил, что сомневается в том, что Донбасс войдет в состав России. По его мнению, для Москвы это «невыгодно». Он отметил, что Донбасс для России является «разменной картой» в геополитике, которая обходится Москве «в миллиарды долларов в год».