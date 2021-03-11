Украина оценила вероятность вхождения Донбасса в состав России

Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью изданию «Обозреватель» оценил вероятность вхождения Донбасса в состав России.

Политик заявил, что сомневается в таком исходе событий. По его мнению, для Москвы это «невыгодно». «Взять себе на плечи еще несколько миллионов населения нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги?» — сказал Резников.

Он отметил, что Донбасс для России является «разменной картой» в геополитике, которая обходится Москве «в миллиарды долларов в год». «Многие в Луганской и Донецкой областях говорят на русском, но по этническому составу они украинцы, которые не нужны России. Разве что в качестве рабочей силы», — предположил Резников.

Ранее Резников заявил, что россияне цинично поднимают ставки в переговорах по Донбассу, понимая, что для Украины важна жизнь каждого человека. По его мнению, Россия хочет, чтобы Украина испугалась и пошла на уступки. Цель — сделать шаг к уничтожению государства, считает Резников. Он подчеркнул, что главная ошибка российской стороны в переговорном процессе — непонимание Украины.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Это уже 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.