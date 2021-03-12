ДНР отказалась объединяться с ЛНР

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не могут объединиться в единое государство по причине необходимости соблюдения Минских соглашений. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью газете «Аргументы и факты».

«На "минской площадке" мы слышны. Это наш голос. Кстати, по этой причине мы и с Луганском не можем объединиться. Так сложилось, что по Минским соглашениям ДНР и ЛНР проходят отдельно», — пояснил он.

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Пушилин отметил, что Украина называет Минские соглашения мертворожденными и невыполнимыми, но при этом не выходит из них. «Потому что это элемент политического давления и санкционного воздействия на Россию. Мы видим их попытки поменять формат. То США втащить в нормандский формат, то Польшу, то Англию. Но это возможно только при согласии всех нынешних участников», — добавил политик.

В мае прошлого года Пушилин заявил, что объединение ДНР и ЛНР нецелесообразно по ряду причин. По его словам, одним из факторов являются Минские соглашения, в которых самопровозглашенные республики представлены в качестве разных субъектов. В случае объединения, считает он, Донбасс урежет свое представительство в переговорах. Он также отметил, что хотя у ДНР и ЛНР и одинаковая идейная составляющая, законодательная база, экономическое и промышленное подспорье отличаются.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.