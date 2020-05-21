В ДНР объяснили нежелание объединяться с ЛНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что объединение с Луганской народной республикой (ЛНР) нецелесообразно по ряду причин. Об этом он заявил порталу «Украина.ру».

По словам Пушилина, одним из факторов являются минские соглашения, в которых ДНР и ЛНР представлены в качестве разных субъектов. В случае объединения регионов, Донбасс урежет свое представительство в переговорах.

Материалы по теме Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию

Также глава ДНР отметил, что хотя у республик и одинаковая идейная составляющая, однако законодательная база, экономическое и промышленное подспорье отличаются. По словам Пушилина, в руководстве ДНР не вели разговоров об объединении с коллегами из ЛНР.

17 мая сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский изменил стратегию по возвращению Донбасса, принятую предыдущим лидером Петром Порошенко. Украина решила предоставить более официальный статус делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), которая занимается мирным урегулированием конфликта. Уточнялось, что страна начала придерживаться минских договоренностей и выполнять их, сейчас ведутся переговоры о выборах на территориях ДНР и ЛНР. Однако их проведение допускается только после того, как Украина начнет контролировать границу с Россией.

15 мая Министерство иностранных дел ДНР выдвинуло ультиматум Киеву. Украине предложили либо начать прямой диалог с Донбассом, либо выйти из минских соглашений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!