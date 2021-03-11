В Донбассе под обстрелом погиб украинский военный

На линии соприкосновения неподалеку от населенного пункта Старогнатовка в Донецкой области произошел обстрел позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток» на своей странице в Facebook.

В результате обстрела был ранен один солдат, спасти его врачам не удалось. «Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось», — говорится в сообщении.

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Об инциденте командование группировки «Восток» сообщило представителям ОБСЕ. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Ранее 10 марта стало известно о столкновениях между военнослужащими ВСУ и Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в поселке Михайловка (Золотое-5). Украинские военнослужащие нарушили режим прекращения огня также неподалеку от села Катериновка.

12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Ранее первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук дал интервью «Ленте.ру». В нем он прокомментировал призыв к военнослужащим «на каждый выстрел отвечать выстрелом», не разбираясь, «провокация это или нет». «Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», — сказал Кравчук. Он заверил, что Украина никогда не начнет военную кампанию против самопровозглашенных республик.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Это уже 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.