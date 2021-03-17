В партии Зеленского заступились за матерившегося по-русски переговорщика в ТКГ

Председатель парламентской фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия заступился за матерившегося по-русски спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича. Об этом пишет портал «Обозреватель» в своем Telegram-канале.

Арахамия отметил, что сам любит нецензурную брань и часто ее употребляет. По его мнению, матерщина — это «народный язык» и за нее наказывать нельзя.

«Это сетевой этикет. Я в своем Facebook тоже могу материться. (...) Это так называемые Facebook-войны», — пояснил политик.

Ранее 17 марта заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук назвала недопустимым поведение Арестовича, который общается в социальных сетях на украинском языке. В комментариях Арестовича попросили использовать украинский язык, в ответ он написал: «Пошел на ***. Так понятнее?»

После этого группа депутатов от партии «Слуга народа» запустила процедуру отстранения Арестовича от должности спикера украинской делегации в ТКГ.

Журналист Дмитрий Гордон назвал Арестовича пророссийским аферистом, которого необходимо выгнать с переговорной площадки.

Арестович стал советником украинской делегации в ТКГ по информационной политике 28 октября 2020 года. За месяц до этого из состава переговорщиков вывели бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина, который запомнился рядом скандальных для украинского истеблишмента высказываний по Донбассу. В частности, он заявил, что Россия не ведет войну против Украины.