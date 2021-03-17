Гордон назвал спикера украинской делегации в ТКГ пророссийским аферистом

Журналист Дмитрий Гордон в прямом эфире телеканала «Украина 24» назвал спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича аферистом, которого нужно выгнать с переговорной площадки. Видеозапись опубликована в Telegram-канале портала «Обозреватель».

«Арестович является аферистом, по моему глубокому убеждению (...). Этот человек, на мой взгляд, не имеет убеждений или имеет пророссийские убеждения, потому что невозможно с такой последовательностью менять взгляды и быть таким глупым», — сказал Гордон.

По его мнению, Арестовича необходимо выгнать из украинской делегации в ТКГ, потому что он «случайный пассажир».

Ранее 17 марта заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук назвала недопустимым поведение Арестовича, который отказался общаться в социальных сетях на украинском языке. Так, на своей странице в Facebook он рассказывал, как важно уметь вести переговоры. В комментариях Арестовича попросили использовать украинский язык, в ответ он написал: «Пошел на ***. Так понятнее?»

После этого группа депутатов от партии «Слуга народа» инициировала процесс отстранения Арестовича от должности спикера украинской делегации в ТКГ.

Арестович стал советником украинской делегации в ТКГ по информационной политике 28 октября 2020 года. За месяц до этого из состава переговорщиков вывели бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина, который запомнился рядом скандальных для украинского истеблишмента высказываний по Донбассу. В частности, он заявил, что Россия не ведет войну против Украины.