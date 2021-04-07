В Латвии назвали Украину наиболее ценным партнером НАТО

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал Украину наиболее ценным партнером Североатлантического альянса. Его слова приводит «Интерфакс».

Свое заявление он сделал во время телефонного разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном, отметив, что сейчас Киев стоит «на охране общих ценностей» НАТО и всех прибалтийских стран. «Мы будем делать все зависящее от нас для поддержки движения Украины в НАТО и Евросоюзе», — сказал Пабрикс.

В свою очередь, украинский министр назвал позицию Риги важной в контексте разработки Плана действий по членству в альянсе и добавил, что успех реформирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) по стандартам НАТО зависит также от поддержки союзников. «Мы высоко ценим тот факт, что голос Латвийской Республики как государства-члена НАТО мощно звучит в нашу поддержку», — заявил Таран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление республики в НАТО единственным способом Киева прекратить войну в Донбассе. Он призвал страны Североатлантического альянса нарастить присутствие своих Вооруженных сил в Черноморском регионе, пояснив, что это станет «мощным фактором» для сдерживания России.

В начале марта замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов предположил, что в обозримом будущем НАТО не предоставит Украине ни членства, ни ПДЧ в альянсе. Он отметил, что Киев каждый год надеется на подвижки в своем желании присоединиться к военному Североатлантическому блоку, однако даже «западные эксперты, которые настроены по отношению к Москве довольно недружественно, полагают, что вероятнее ПДЧ предоставят Тбилиси, чем Киеву».