В Совфеде оценили шансы России в войне с Украиной

Украина превратилась в расходный материал для Соединенных Штатов, и в случае обострения ситуации американцы не будут жертвовать своими солдатами и даже поставлять Киеву оружие. Шансы России в войне с соседней страной в разговоре с РИА Новости оценил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Украина для них превратилась в расходный материал, чем мучиться с Украиной, лучше скинуть их под "танки", а там видно будет», — сказал сенатор, комментируя заявления западных политиков о готовности наращивать военный потенциал Киева.

Джабаров отметил, что сейчас идет искусственное нагнетание обстановки и попытки сделать Россию страной-изгоем. При этом если украинская армия решит воевать с соседом, то это будет «ее последний бой». «Мы этого крайне не хотим, мы против подобного развития событий», — добавил член Совфеда.

Ранее США, Великобритания, Канада, Литва и Польша заявили о «росте российской военной активности» у российско-украинских границ. Западные страны обещали тренировать украинских военных и поддерживать «выстраивание потенциала» армии Украины.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе для эскалации конфликта.