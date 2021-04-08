В Финляндии оценили перспективы России в войне с Украиной

Обозреватель шведской версии финской газеты Yle Дан Хелениус оценил перспективы России в войне с Украиной в статье, описывающей напряжение на границе двух стран. По его словам, для полноценного наступления у РФ не хватает сил, однако они, вероятно, смогут отбить наступление украинских войск.

Хелениус указывает, что российских военных, находящихся сейчас у границы, не хватит для «легкой прогулки» по территории соседней республики: по сравнению с 2014 годом Вооруженные силы Украины (ВСУ) лучше укомплектованы и оснащены.

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Однако если ВСУ пойдут в атаку на непризнанные республики Донбасса, Россия, по мнению обозревателя, сможет дать им отпор. Он предположил, что цель РФ — спровоцировать украинскую сторону, чтобы вмешаться и взять происходящее под контроль.

7 апреля директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии «Ленте.ру» оценил вероятность эскалации российско-украинского конфликта. Он считает, что может возобновиться полномасштабная война.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства.