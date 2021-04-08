Порошенко призвал вакцинировать военных в Донбассе из-за угрозы войны

Пятый президент Украины и председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко призвал провести специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны с целью обсудить вакцинацию военнослужащих. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Министр здравоохранения [Максим Степанов] должен завершить свои эксперименты со страной и людьми. Также мы срочно должны вакцинировать воинов в зоне Операции Объединенных сил и резервистов», — написал Порошенко.

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По его мнению, в условиях угрозы возобновления боевых действий в Донбассе, «воины должны быть здоровы и защищены».

Ранее 8 апреля сообщалось, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс. Во время поездки он посетил линию соприкосновения и пообщался с украинскими военнослужащими.

До этого стало известно об очередных боевых потерях в составе Вооруженных сил Украины. Недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное под обстрелом погиб 22-летний военнослужащий Денис Юшко.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.