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Поклонская прокомментировала скандал с украинским депутатом в ПАСЕ

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила отозвать депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко из ПАСЕ после того, как он устроил скандал, достав украинский флаг во время заседания. Об этом она написала в Facebook.

Поклонская отметила, что такой пример станет показательным для тех, кто несерьезно относится к требованиям международного права. «После череды его оскорбительных и пафосных выходок на цивилизованной площадке Совета Европы лучшим вариантом было бы отозвать хама, который даже не научился нормально себя вести в обществе дипломатов», — написала Поклонская.

Она также назвала Гончаренко «плачущим» и «ядовитым», а его поведение оценила как хамское.

20 апреля член постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко устроил скандал на заседании, подняв украинский флаг и заявив, что Россия убивает украинских солдат. Председатель заседания неоднократно делал замечания Гончаренко, ему отключили микрофон, а также пригрозили выгнать из зала, если он не успокоится.

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