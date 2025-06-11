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14:04, 11 июня 2025Россия

Поклонская опубликовала шесть фотографий в новом образе

Экс-прокурор Крыма Поклонская опубликовала шесть фотографий в новом образе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Натальи Поклонской

Экс-прокурор Крыма и бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала шесть фотографий в новом образе. Кадры бывший политик выложила в своем Telegram-канале.

На этих снимках Поклонская — как и на вызвавшей резонанс фотографии — запечатлена с белыми афрокосами разной толщины. На бывшем прокуроре надета серая футболка и короткие джинсовые шорты. На талии Поклонская повязала клетчатую рубашку.

Каждая из шести фотографий изображает экс-прокурора с собакой. «Год назад мы взяли из московского приюта нашу Миру. (...) Если вы ищете себе питомца, призываем вас в первую очередь обратить внимание на тех, кто особенно нуждается в вашей заботе», — подписала снимки Поклонская.

Раньше бывший прокурор придерживалась строгого стиля, но после ухода из нижней палаты парламента ее стали все чаще замечать в неформальных нарядах в стиле бохо. При этом волосы бывший прокурор укладывала по-прежнему и лишь изредка ради фотосессий примеряла этнические образы. Однако на выложенном 9 июня снимке видно, что Поклонская кардинально сменила имидж.

ЖЗЛ
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