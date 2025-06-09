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15:55, 9 июня 2025Россия

Поклонская резко сменила имидж

Экс-прокурор Крыма Поклонская опубликовала фото с новой прической
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Наталья Поклонская

Наталья Поклонская. Фото: Telegram-канал «Наталья Поклонская»

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская резко сменила имидж. В своем Telegram она опубликовала фото с новой прической.

Экс-прокурор Крыма заплела афрокосы и снялась в одном из московских культурных центров. В посте Поклонская рассказала, что в новом образе она посетила концерт Элизбара — российского музыканта-мультиинструменталиста и основателя ансамбля «Ann'Sannat».

«Музыка Элизбара волшебная! Пусть древние арфа, флейты и чаши лечат души и помогают создавать новую красивую и гармоничную реальность нашего мира», — подписала фото Поклонская.

Ранее бывший прокурор Крыма опубликовала фото в вышиванке. Пост под фотографией она посвятила Александру Пушкину, разместив в качестве эпиграммы написанное им четверостишье.

Вот это да!
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